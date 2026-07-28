कमरे से आई आवाज, परिजन पहुंचे तो सागर में कमरे में जमीन पर पड़े मिले एडवोकेट

Sagar Advocate Death: मध्यप्रदेश के सागर में एक एडवोकेट की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एडवोकेट की चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिजन कमरे में पहुंचे तो वो जमीन पर पड़े हुए थे। परिजन एडवोकेट को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि एडवोकेट ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और एडवोकेट की मौत की खबर सुनकर वकीलों में शोक की लहर दौड़ पड़ी और बड़ी संख्या में साथी वकील अस्पताल पहुंच गए।