World Hepatitis Day: ये 5 लक्षण दिखें तो फेल हो सकता है आपका लिवर, एमपी में हुआ रिसर्च

Hepatitis D virus: लिवर से जुड़ी बीमारियों को लेकर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का एक महत्वपूर्ण शोध सामने आया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम ने हेपेटाइटिस-डी वायरस पर दो वर्षों तक एक विस्तृत अध्ययन किया है। रिसर्च वैज्ञानिक नीतू मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. सुमित रावत और उनकी टीम ने देशभर के हेपेटाइटिस मरीजों के अलावा सागर के 100 से अधिक मरीजों पर अध्ययन किया। इसमें से 12 मरीज ऐसे मिले, जिनमें हेपेटाइटिस बी और डी एक साथ पाया गया।