sagar news: सार्थक एप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा वेतन, कलेक्टर ने दिए निर्देश

जिले के सभी अनुभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्राधिकार की तहसीलदार व नायब तहसीलदार अदालतों का नियमित निरीक्षण करें और ऑनलाइन व ऑफलाइन डेटा का शत-प्रतिशत मिलान सुनिश्चित करें। प्रतिलिपि शाखा में आवेदनों के निराकरण और लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए पटवारियों को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक केवी, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री समेत अन्य उपस्थित रहे।