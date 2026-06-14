दूसरे पति के आत्महत्या करने के दो दिन बाद सागर में महिला ने दो बच्चों के साथ खाया जहर, मां की मौत, बच्चे गंभीर

खुरई के सहोद्रा राय वार्ड में रहने वाले 34 वर्षीय सत्यदेव कटारे ने दो दिन पहले जहर खाकर आत्महत्या की थी। सत्यदेव खुरी कोर्ट में स्थित हनुमान मंदिर में पुजारी थे। उनकी शादी करीब आठ महीने पहले आरती तिवारी के साथ हुई थी। आरती की ये दूसरी शादी थी और उसके दो बच्चे भी थे। पति सत्यदेव के आत्महत्या करने के दो दिन बाद आरती ने अपनी 13 वर्षीय बेटी दिव्या और 12 वर्षीय बेटे दिव्यांश के साथ जहर खा लिया। तीनों को गंभीर हालत में सागर रेफर किया गया गया था, जहां इलाज के दौरान आरती की मौत हो गई, वहीं दोनों बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है।