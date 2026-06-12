कार जब्त होने पर सागर में युवक ने फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में खुद को लगाई आग, 90 फीसदी झुलसा

नीलेश के खुद को आग लगाते ही दफ्तर में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद स्टाफ ने आग बुझाने की कोशिश की और इसी कोशिश में ब्रांच मैनेजर भी झुलस गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, खुद को आग लगाने वाले नीलेश की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल हालत में उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था जहां से निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। नीलेश के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कार की सिर्फ दो किस्तें बाकी थीं इसके बावजूद कंपनी वाले लगातार परेशान कर रहे थे, कार भी जब्त कर ली थी। इतना ही नहीं परिजनों का ये भी कहना है कि एक दिन पहले ही बकाया राशि भी जमा कर दी थी।