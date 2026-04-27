छुट्टी पर घर लौट रहे अग्निवीर का दिल्ली एयरपोर्ट पर निधन, लेह-लद्दाख बॉर्डर पर थी पोस्टिंग

Agniveer Sandeep Jamra passed away: मध्य प्रदेश के लिए दिल्ली से दुखद खबर सामने आई है। धार जिले के आदिवासी बाहुल्य बाग क्षेत्र के ग्राम जामला के जांबाज युवा और अग्निवीर सैनिक संदीप जमरा का अकास्मिक निधन हो गया। अग्निवीर संदीप लेह-लद्दाख सीमा (Leh-Ladakh Border) पर तैनात थे। जहां से छुट्टी मिलने के लिए खुशी-खुशी अपने गांव आ रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर मंगलवार तक पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है। निधन की खबर से परिवार सहित पूरे गांव में मातम छा गया। संदीप का सपना था आर्मी में भर्ती होने का। (MP News)