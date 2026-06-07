भोजशाला में चुपके से स्थापित हुई अष्टधातु की वाग्देवी प्रतिमा ASI ने हटाई, सुरक्षा पर उठे सवाल

भोजशाला को लेकर पिछले कुछ सप्ताह से घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। 15 मई को उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ऐतिहासिक परिसर को सरस्वती मंदिर के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद 25 मई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां सरस्वती लोक तथा राजा भोज शोध संस्थान विकसित करने की घोषणा की थी। इसी बीच मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को विदेश से वापस लाने की मांग भी लगातार उठ रही है। माना जाता है कि वाग्देवी की मूल प्रतिमा वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित है। ऐसे में अष्टधातु की प्रतिमा की स्थापना को कई लोग इन मांगों और हालिया घटनाओं से जोड़कर भी देख रहे हैं।