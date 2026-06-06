इंदौर में लैटिन अमेरिका फोरम, फिर ब्रिक्स सम्मेलन, भारत के लिए क्यों अहम है ये सम्मेलन

International Business Meet :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। भारत-लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच-2026 के तहत 15 से ज्यादा लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और राजनयिक प्रतिनिधि शनिवार को शहर में जुटेंगे। इस मंच के जरिए मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश और निर्यात के उभरते केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। आयोजन में देश-विदेश के उद्योगपति, निवेशक, व्यापारिक संगठन और सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित 350 से ज्यादा प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।