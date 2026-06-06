‘हे मां.. पापा को करोड़पति बना देना’ देवास माता टेकरी की दान पेटियों से निकलीं अनूठी फरियाद भरी चिट्ठियां

शुक्रवार सुबह 11 बजे माता टेकरी स्थित दोनों मंदिरों की कुल 12 दान पेटियां खोली गईं। राजस्व विभाग और मंदिर समिति की मौजूदगी में दान राशि की गणना का कार्य शुरू हुआ, जो दोपहर लगभग 3 बजे तक चला। गिनती के दौरान लाखों रुपए की नकदी, सिक्के, सोने-चांदी के आभूषणों के साथ कई मन्नत पर्चियां भी सामने आईं। इन पर्चियों में लोगों ने अपने जीवन की छोटी - बड़ी इच्छाओं को शब्दों में पिरोकर माता रानी के चरणों में अर्पित किया था। किसी ने नौकरी में सफलता की कामना की, किसी ने व्यापार में उन्नति मांगी तो किसी ने परिवार को संकटों से बचाने की प्रार्थना की।