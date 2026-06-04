उज्जैन की दीक्षा ने 22 मिनट में दाल पर बना दिए 12 ज्योतिर्लिंग, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ऋषि नगर में रहने वाली दीक्षा कुशवाह फ्रीगंज स्थित एक आर्ट क्लास की छात्रा हैं। वहां के बच्चों का माइक्रो आर्ट वर्क देख दीक्षा को सूक्ष्म कला का शौक हो गया। इसके बाद महज एक साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक अनूठा कीर्तिमान रच दिया। दीक्षा ने 8 मिलीमीटर आकार के चने की दाल पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की आकृतियां उकेर दीं, जो स्पष्ट रूप से दाल के हर दाने पर दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये रही कि, उन्होंने ये सब महज 22 मिनट में कर दिखाया है।