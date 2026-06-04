4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में मानसून की एंट्री पर आया बड़ा अपडेट, प्री-मानसून में ही 39 जिलों में आंधी-बारिश और ओले का अलर्ट

MP Weather Update: 20 जून के बाद एमपी में मानसून की एंट्री होने जा रही है। इससे पहले प्री-मानसून ने ही मौसम का मिजाज बदलना शुरु कर दिया है। प्रदेश के 39 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 04, 2026

MP Weather Update

एमपी में होने जा रही मानसून की धमाकेदार एंट्री (Photo Source- Patrika)

Pre-Monsoon Activity :मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में मानसून की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वहीं प्री-मानसून एक्टिविटी के चलते राजधानी भोपाल समेत कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।

मध्य प्रदेश वासियों को राहत देने वाला अपडेट ये है कि, सूबे में 20 जून के बाद मानसून की एंट्री हो रही है। हालांकि, मानसून की एंट्री से पहले ही प्रदेशभर में प्री - मानसूनी एक्टिविटी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश में पड़ रही भीषम गर्मी से राहत भी मिलेगी।

भोपाल में बारिश से बदला मौसम

राजधानी भोपाल में आज सुबह - सुबह हल्की बारिश का दौर देखने को मिला। रिमझिम फुहारों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम में अच्छी खासी ठंडक घुल गई है, जिससे लोगों को चुभती गर्मी से बड़ी राहत मिली है।

39 जिलों में आंधी - बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट

मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई संभागों और जिलों के लिए भारी चेतावनी जारी की है। इनमें उज्जैन, ग्वालियर, सागर और चंबल संभाग के जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की प्रबल संभावना जताई गई है।

60 किमी रफ्तार से चलेगी आंधी

यही नहीं, मौसम विभाग ने सूबे के नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। यहां 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने के साथ - साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।

33 जिलों में 50 कि.मी की आंधी

भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर और रीवा संभाग के अन्य 33 जिलों में 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।

दो संभागों में राहत के आसार कम

जहां एक तरफ आधा मध्य प्रदेश भीग रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर और शहडोल संभाग में फिलहाल राहत के आसार कम हैं। इन क्षेत्रों में आज भी तेज धूप का असर देखने को मिलेगा और तापमान बढ़ा रहेगा।

खास बातें

-एमपी में मानसून की एट्री को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मौसम विभाग के अनुसार, 20 जून के बाद मानसून प्रदेश में दस्तक देगा।

-फिलहाल प्रदेश में प्री-मानसूनी एक्टिविटी स्क्रीय है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के 39 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।

-इसके अलावा, 5 जिलों में 60 कि.मी/प्रतिघंटा और 33 जिलों में 50 कि.मी/प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है।

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम अब होगा ‘वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’, ईसी से प्रस्ताव मंजूर

ये भी पढ़ें
Barkatullah University

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Jun 2026 10:52 am

Published on:

04 Jun 2026 10:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में मानसून की एंट्री पर आया बड़ा अपडेट, प्री-मानसून में ही 39 जिलों में आंधी-बारिश और ओले का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टि्वशा केस: परिवार को नहीं मिलेगी ‘दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट’, आवेदन किया खारिज

Twisha Sharma Death Case:
भोपाल

बेटे से अलग बैरक में खामोश गिरिबाला सिंह, पीने का साफ पानी मांगा, जानें जेल में पहला दिन कैसे बीता?

giribala singh jail life bhopal central jail
भोपाल

ट्विशा केस: सोने के गहने कितने शुद्ध, ट्विशा के जेवरों की भी जांच कर रहा जौहरी

Jeweler examining Twisha Sharma gold jewelry
भोपाल

UCC से अलग रहेगा जनजातीय समुदाय, सीएम मोहन ने दिल्ली में कर दी बड़ी घोषणा

UCC
भोपाल

ट्विशा केस: समर्थ सिंह भर्ती, मेडिकल वार्ड में आरोपी पति की कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था

Twisha Sharma Accused Husband Samarth Singh Admitted to Jail Hospital
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.