एमपी में मानसून की एंट्री पर आया बड़ा अपडेट, प्री-मानसून में ही 39 जिलों में आंधी-बारिश और ओले का अलर्ट

Pre-Monsoon Activity :मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में मानसून की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वहीं प्री-मानसून एक्टिविटी के चलते राजधानी भोपाल समेत कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।