ड्रोन से दिखा देवास का विकास, रफ्तार पकड़ रहा 50 करोड़ का रसूलपुर फ्लाईओवर

Dewas Rasulpur Flyover- इंदौर रोड स्थित रसूलपुर तिराहे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर अब तेजी से आकार लेने लगा है। ड्रोन कैमरे से ली गई ताजा तस्वीरों में ब्रिज का ढांचा लगभग स्पष्ट दिखाई देने लगा है। बीच हिस्से में गर्डर डालने के बाद अब ऊपरी सतह पर स्लैब डालने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही दोनों ओर अप्रोच रोड के लिए मिट्टी भराव और लेवलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह फ्लाइओवर देवास की सबसे महत्वपूर्ण यातायात परियोजनाओं में शामिल है। निर्माण एजेंसी की वर्तमान प्रगति को देखते हुए अगले दो से तीन माह में इसका मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना जताई जा रही है।