जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे के ओवर ब्रिज की बदलेगी डिजाइन, दोबारा होगा काम

Jabalpur Bhopal Highway- जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे नंबर 45 पर शहपुरा क्षेत्र में रेलवे ओवर ब्रिज का काम अब फिर से होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पुरानी डिजाइन में बदलाव किए जाने का फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद अब लागत और निर्माण पूरा करने का समय भी बढ़ जाएगा। इससे पहले भी यह ब्रिज फरवरी माह में क्षतिग्रस्त हो गया था जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाए थे। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने एक्शन भी लिया था।