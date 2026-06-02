Rajya Sabha Election: भाजपा घोषित करने वाली है उम्मीदवार, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की चिंता

राज्यसभा में कांग्रेस की एक सीट जीतने के लिए 58 विधायक होना जरूरी है। काग्रेस के 65 विधायकों में से तीन विधायकों पर संकट आ गया है। इस प्रकार कांग्रेस के पास 62 विधायक रह जाते हैं। यदि कांग्रेस के चार विधायक निष्क्रिय हुए तो यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा पर साजिश रचने के आरोप लगाए थे। मई में संभावित राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों को तोड़ने और खरीदने की कोशिश की जा रही है। रीवा के सेमरिया विधायक अभय मिश्रा और भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद के पुराने मामलों के अचानक सक्रिय होने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।