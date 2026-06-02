भोपाल से ‘नोएडा-दिल्ली’ जाने वालों के लिए बड़ी राहत, शुरु होगी नई फ्लाइट

वहीं दूसरी ओर राजा भोज एयरपोर्ट में विमानन कंपनियों ने भोपाल से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद रूट की उड़ानों में बड़ी कटौती कर दी है। 1 जून से भोपाल से हैदराबाद और मुंबई के लिए एक-एक फ्लाइट कम हो गई है। उड़ानों में इस कटौती के कारण आने वाले दिनों में हवाई किराये में 20 से 25% तक की भारी बढ़ोतरी होने की आशंका है। स्कूल बंद होने के कारण गर्मियों की छुट्टियों और शादियों के सीजन के बीच अचानक उड़ानों की संख्या कम होने से सीधे तौर पर सीटों की उपलब्धता घट जाएगी।