पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में था भोपाल से पकड़ाया संदिग्ध आतंकी, 16 जून तक मिला रिमांड

इस आतंकी नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच में पता चला है कि, भोपाल में रहने वाला फराज, उत्तर प्रदेश के देवबंद के रहने वाले नईम अब्दुल्ला के लगातार संपर्क में था। हालही में एटीएस ने नईम को भी गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसियां अब नईम और उसके संपर्कों की भी कुंडली खंगालने में जुट गई है। देश के खिलाफ बड़ी साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद फराज के खिलाफ UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) और अन्य गंभीर राष्ट्रविरोधी धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को 16 जून तक रिमांड पर लिया गया है।