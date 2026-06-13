MP के एक विधायक की कॉलर पकड़ी, दूसरे को घसीटा, तस्वीरें देख भड़के समर्थक

Meenakshi Natarajan - मध्यप्रदेश की राज्यसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन Meenakshi Natarajan ने नामांकन निरस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की है। एक न्यूज एजेंसी से चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर RO कॉम्प्रोमाइजड थे। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि हमारा मामला RO और भारत निर्वाचन आयोग ECI के खिलाफ था। उन्होंने जनता की अदालत में जाने की बात दोहराई। इस बीच प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध जारी है। एमपी कांग्रेस ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान अपने दो विधायकों के साथ पुलिस कार्रवाई को दमनकारी बताया। एक्स पर तस्वीरें जारी कीं जिसमें पुलिसकर्मी एक विधायक की कॉलर पकड़ते और दूसरे को घसीटते दिख रहे हैं। इसपर समर्थकों ने नाराजगी जताई है।