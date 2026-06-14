शादी, लिव-इन और संपत्ति के एक समान कानून, 8 करोड़ लोगों पर होंगे लागू, एमपी में बड़ी तैयारी

UCC मध्यप्रदेश में एक माह बाद अगस्त के अंत तक राज्य के करीब 8 करोड़ लोगों के लिए विवाह, संपत्ति, तलाक और लिव-इन से जुड़े कई कानून एक समान हो जाएंगे। अभी कई कानूनों में जाति-धर्म के आधार पर भिन्नता है। इससे एक जैसी प्रकृति वाले विवादों के निपटारे में अलग-अलग कानूनों में सुनवाई होती है। सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर इसे खत्म करने की तैयारी में है। यूसीसी का ड्राफ़्ट बनाने के लिए पहले ही उच्च स्तरीय मुख्य समिति व अन्य उप समितियां काम कर रही है। ऐसा हुआ तो मप्र यूसीसी लागू करने वाला 5वां राज्य होगा।