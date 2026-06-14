नोएडा के लिए 1 जुलाई से सीधी फ़्लाइट, भोपाल से दुबई और जेद्दा की भी जल्द होगी कनेक्टिविटी

Bhopal Airport - भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 12 साल पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक सफर के उपलक्ष्य में कल यानि 15 जून को एयरपोर्ट पर 'यात्री सुविधा दिवस' मनाया जाएगा। राजा भोज एयरपोर्ट ने अब तक के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय ऐसा भी आया जब भोपाल से फ़्लाइट संख्या महज पांच विमानों तक पहुंच गई थी। आज की बात करें तो राजा भोज एयरपोर्ट से प्रतिदिन 32 फ़्लाइट संचालित हो रही हैं। यहां महीने में जहां कुछ हजार यात्री आते थे अब 1.5 लाख तक यात्री आ रहे हैं। खास बात यह है कि भोपाल से दुबई और जेद्दा के लिए कनेक्टिविटी जल्द शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से यहां से नोएडा के लिए भी सीधी फ़्लाइट मिलने लगेगी।