’75 सीटर जहाज में 25 विधायक भी नहीं बैठे’, मीनाक्षी नटराजन मामले पर सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज

सीएम ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को लेकर ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ना अपने नेता पर भरोसा, ना कार्यकर्ताओं पर भरोसा, न उनके विधायकों पर भरोसा और चुनाव लड़ने हमारे बीच में आए। हवाई जहाज लाए 75 सीट का 64 सीट उनके पास पहले से थी लेकिन जहाज में 25 विधायक भी नहीं बैठे। तो इसके लिए कांग्रेस ने उनके घरवालों को जहाज में बैठा दिया। सीएम ने तंज कसने के अंदाज में आगे कहा कि तुम्हारे हवाई जहाज में लोग नहीं बैठे तो हम क्या करे? ये केवल बेवकूफ बनाने का तरीका है। जान बुझकर फार्म गलत भर दिया इसलिए जहाज उड़ने का का भी क्लीरेंस नहीं मिला। कांग्रेस के लोगों ने ही उनकी कमियां बताई। कांग्रेस के लोगों ने ही बोला कि उनके प्रत्याशी के फॉर्म में गड़बड़ी है।