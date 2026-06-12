12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

सतना में राजपरिवार की बहू पर 4 राउंड फायरिंग, पति ने कथित गर्लफ्रेंड से कहा-गोली मारो, मां का आरोप

Satna Royal Family Shooting Case: सतना में राजपरिवार की बहू योगिता सिंह पर चार राउंड फायरिंग की गई जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। योगिता पर हमला करने वाली महिला उनके पति की कथित गर्लफ्रेंड बताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Akash Dewani

Jun 12, 2026

Satna royal family shooting case bahu yogita singh shot during family dispute

Satna royal family shooting case: सतना राजपरिवार की बहू योगिता सिंह पर फायरिंग (फोटो सोर्स- Patrika)

Royal family daughter-in-law shot: मध्य प्रदेश के सतना जिले से बड़ा मामला सामने आ रहा है। नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में गुरुवार को पारिवारिक विवाद के दौरान हुई फायरिंग (Satna Royal Family shooting case) से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना में प्रतिहार राजपूत वंश के राजपरिवार की बहू योगिता सिंह (Yogita Singh) गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें पहले सतना में प्राथमिक उपचार दिया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए रीवा स्थित विंध्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा है कि योगिता पर उनके पति की कथित महिला मित्र सुनीता ने गोलियां चलाई जिससे वह घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।

बातचीत के दौरान भड़का विवाद, महिला ने चलाई चार राउंड गोली

जानकारी के अनुसार योगिता सिंह, नागौद विधायक नागेंद्र सिंह (MLA Nagendra Singh) के भतीजे एवं राजपरिवार के सदस्य रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा (Baba Raja) की पत्नी हैं। बताया गया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी सिलसिले में योगिता सिंह अपने भाइयों और अन्य परिजनों के साथ दो दिन पहले परसमनिया गढ़ी पहुंची थीं। गुरुवार को बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बताया जा रहा है कि रूपेंद्र सिंह की कथित महिला मित्र बताई जा रही सुनीता सिंह परिहार ने लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली योगिता सिंह के पेट में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद गढ़ी परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

मां ने लगाए गंभीर आरोप, पति-पत्नी और वो से जुड़ा हो सकता है मामला

वहीं पीड़िता की मां नरेंद्र कुमारी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को गोली लगने की घटना में केवल सुनीता सिंह को आरोपी बनाया गया है, जबकि रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि विवाद के दौरान उनकी बेटी को पहले धक्का दिया गया और बाद में जान बचाने के प्रयास के दौरान खिड़की से गोली मारी गई। पुलिस पूरे घटनाक्रम और आरोपों की जांच में जुटी है। मां ने आरोप लगाया कि उनके दामाद की कथित महिला मित्र सुनीता सिंह परिहार काफी समय से उनके घर पर रह रही है। मां ने बताया कि इससे पहले भी उनकी बेटी को मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि योगिता को कमरे में बंद कर दिया गया था और इसके बाद बाहर से सुनीता को खिड़की से उनके दामाद ने गोली चलाने को कहा था। पीड़िता की मां ने यह भी बताया की उनकी बेटी पर चार राउंड फायरिंग की गई थी।

महिला गिरफ्तार, पुलिस जांच शुरू

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद क्षेत्र में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। चिकित्सकों ने योगिता सिंह का ऑपरेशन किया है और अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी हालत अब खतरे से बाहर है।एसडीओपी रघु केसरी ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

MP में ट्विशा शर्मा जैसा एक और केस, मंदसौर में मिली नवविवाहित महिला की लाश

ये भी पढ़ें
Twisha Sharma case like Incident newlywed woman found dead in mandsaur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Jun 2026 04:31 pm

Published on:

12 Jun 2026 04:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / सतना में राजपरिवार की बहू पर 4 राउंड फायरिंग, पति ने कथित गर्लफ्रेंड से कहा-गोली मारो, मां का आरोप

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आयुष्मान योजना: ‘5 लाख’ तक का फ्री में इलाज, सतना में 50% अस्पताल ही कर रहे क्लेम

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान क्लेम प्रदर्शन की रैंकिंग जारी (Photo Source - Patrika)
सतना

सतना में ‘लावारिस बाइक’ खोलेगी घर के बड़े बेटे की ‘मर्डर गुत्थी’, शक के घेरे में ‘दामाद जी’

Elder brother Murder
सतना

मैहर में नौकरी बचाने लगाए बीमारियों के 12 मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर भी नहीं बची सेवा

medical
सतना

सतना में जमीन हड़पने के लिए भतीजे ने निगम अमले से मिलकर चाचा को मृत घोषित कराया

fraud
सतना

Thief Caught Sleeping: ये आराम का मामला है...सतना में एसी-कूलर के गोदाम में सोता मिला चोर

SATNA
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.