एमपी की लाड़ली बहनों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, कुछ घंटों बाद खाते में आएंगे 1500-1500 रुपये

मध्यप्रदेश महिला बाल विकास विभाग ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 जून को सागर जिले के केसली विकासखंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 37 वीं किश्त लाड़ली बहनों के खातों में अंतरित करेंगें। इसमें एक करोड़ 25 लाख बहनों के खातों में 1835 करोड़ रूपये अंतरित किए जाएंगे। बता दें कि लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और लाड़ली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास सरकार कर रही है।