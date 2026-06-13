Breaking- भोपाल में धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे NSUI नेताओं को उठा ले गई पुलिस

Union Minister Dharmendra Pradhan केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (फोटो:ANI)
भोपाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाने की तैयारी में जुटे nsui के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। nsui के इन नेताओं को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने से गिरफ्तार किया गया। nsui कार्यकर्ता नीट परीक्षा का पेपर लीक होने पर विरोध जता रहे थे। प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस कार्यालय के सामने से पुलिस जबरन उठा ले गई।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग