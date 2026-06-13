13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Breaking- भोपाल में धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे NSUI नेताओं को उठा ले गई पुलिस

Dharmendra Pradhan in Bhopal - केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में शामिल होने शुक्रवार रात को भोपाल आए, कांग्रेस कार्यालय के सामने से पुलिस जबरन उठा ले गई

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jun 13, 2026

Police detained NSUI leaders who were protesting against Dharmendra Pradhan in Bhopal

Union Minister Dharmendra Pradhan केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (फोटो:ANI)

भोपाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाने की तैयारी में जुटे nsui के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। nsui के इन नेताओं को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने से गिरफ्तार किया गया। nsui कार्यकर्ता नीट परीक्षा का पेपर लीक होने पर विरोध जता रहे थे। प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस कार्यालय के सामने से पुलिस जबरन उठा ले गई।

खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Jun 2026 01:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Breaking- भोपाल में धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे NSUI नेताओं को उठा ले गई पुलिस

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में था भोपाल से पकड़ाया संदिग्ध आतंकी, 16 जून तक मिला रिमांड

Suspect Terrorist Arrest
भोपाल

MP के एक विधायक की कॉलर पकड़ी, दूसरे को घसीटा, तस्वीरें देख भड़के समर्थक

Police dragged MP Congress MLAs by the collar
भोपाल

जिस वजह से रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन, कोर्ट ने लौटा दी वह याचिका, अब क्या करेगी एमपी कांग्रेस?

MP Congress on Meenakshi Natrajan Controversy
भोपाल

बिजली खपत Same Unit, हर महीने अलग Electricity Bill! एमपी में फ्यूल सरचार्ज कैसे बढ़ा रहा खर्च?

MP Electricity Bill
भोपाल

ट्विशा केस: कॉल डिटेल से फंसे कई प्रभावशाली, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई

ट्विशा शर्मा केस में कॉल डिटेल से फंसे प्रभावशाली
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.