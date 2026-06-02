Twisha Sharma case: गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा

BREAKING: Twisha Sharma case: मध्य प्रदेश के भोपाल में सामने आया ट्विशा शर्मा मौत मामला इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ। ट्विशा की मौत की जांच लगातार नए मोड ले रही है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे है।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इस मामले में कई पहलुओं की जांच कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत ने सेवानिवृत्त जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समार्थ सिंह को 16 जून तक न्यायिक रिमांड में भेज दिया। अदालत का यह फैसला सीबीआई द्वारा आगे की कस्टोडियल पूछताछ की मांग नहीं करने के बाद आया।