पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दावा, दुनिया में बढ़े पेट्रोल के दाम, भारत में 3.1 प्रतिशत घटे

Hardeep Singh Puri on Global Fuel Price Rise: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि देश में 60 दिन से ज्यादा का कच्चे तेल का भंडार है और इससे भी अ​​धिक समय के लिए प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है। लुधियाना में पत्रकाराें से बातचीत में पुरी ने कहा कि रसोई गैस (एलपीजी) की स्थिति भी संतोषजनक है। यदि प्रतिदिन 80,000 टन एलपीजी की खपत होती है, तो भारत पहले 32,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता था, जो अब बढ़कर 54,000 टन हो गया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो गई है। हमारे पास एलपीजी का अधिकतम स्टॉक है जो 75-80 दिनों के लिए पर्याप्त है। डीजल की बिक्री को प्रतिदिन 200 लीटर तक सीमित करने के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि यह कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था।