World Blood Donor Day: पर्याप्त रक्त भंडार, फिर भी संकट बरकरार, देश के 8 राज्यों में ‘ब्लड डेजर्ट’

Blood Supply India: वर्ष 2024-25 में देश में लगभग 1.46 करोड़ यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो राष्ट्रीय आवश्यकता के बराबर है। पहली नजर में यह आंकड़ा राहत देने वाला लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। पर्याप्त रक्त होने के बावजूद, जहां जरूरत है वहां सही ब्लड ग्रुप का खून, सही समय पर नहीं पहुंचता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे ‘रक्त मरुस्थल’ (ब्लड डेजर्ट) यानी रक्त-वंचित क्षेत्र कहते हैं। बीएमजे ग्लोबल हेल्थ के अध्ययन में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप (ईएजी) के बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि बड़ी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां एक घंटे के भीतर भी ब्लड बैंक तक पहुंचना मुश्किल है।