कैसे सुधरे सेहत? पांच दशक में अन्न उत्पादन तीन गुना, तो उर्वरकों का इस्तेमाल 14 गुना बढ़ा

food production: भोजन की थाली में घटते पोषक तत्त्व और अन्न उत्पादन में उर्वरकों का बढ़ता इस्तेमाल सेहत, मिट्टी और पर्यावरण पर भारी पड़ रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसार आज फसलों में जिंक, लोहा, मैग्नीशियम अैर कैल्शियम के पोषक तत्त्वों में 30% तक कम हो चुके हैं। यानी जो अनाज हम खा रहे हैं, वह पेट तो भर रहा है, लेकिन जरूरी पोषण नहीं दे पा रहा। 1970 के दशक के खाद्यान्न संकट से उबरकर भारत ने कृषि उत्पादन में कई रिकॉर्ड बनाए। उपज बढ़ने से किसानों की आय बढ़ी, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। जिस मिट्टी ने अन्न भंडार भरे, उसी पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का बोझ बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि उत्पादन तो तीन गुना से ज्यादा बढ़ा, लेकिन उर्वरकों का इस्तेमाल भी 14 गुना से ज्यादा हो गया।