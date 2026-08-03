पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने हावड़ा से एक और संदिग्ध को पकड़ा, जासूसी नेटवर्क की जांच जारी

उन्होंने विश्वास जताया कि जांच में शामिल अन्य सभी आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने जिंदगी में कभी एक साथ पांच करोड़ रुपए नहीं देखे। आतंकियों को लगा कि डराकर पैसे वसूले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने गलत जगह हाथ डाला। मंत्री ने बताया कि उन्होंने धमकी देने वालों से कहा था कि जो करना है कर लो। इसके बाद दोबारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया। एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि एसटीएफ यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।