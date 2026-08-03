नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने छोड़ी TMC, ममता बनर्जी को भेजा इस्तीफा

लंदन में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा स्टील में एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपना करियर शुरू किया। चंद्र कुमार बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गुप्त फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग करने वाले अभियान के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे 2016 में भाजपा में शामिल हुए और पश्चिम बंगाल BJP के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया। हालांकि, वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए उन्होंने सितंबर 2023 में BJP छोड़ दी। इसके बाद वे अप्रैल 2026 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, जिसकी सदस्यता से उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है।