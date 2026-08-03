Bankipur Bypoll Result: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत, BJP उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,246 वोटों से हराया

Bankipur Bypoll Result: बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की है। मतगणना पूरी होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19246 वोटों के अंतर से हराकर सीट पर कब्जा जमाया है। प्रशांत किशोर को 63,946 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,700 वोट हासिल हुए। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,241 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।