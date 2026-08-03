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टीएमसी का बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला, कहा- ‘रबर स्टैंप’ अध्यक्ष बनाने की कीमत चुकानी पड़ेगी

Derek O'Brien Statement: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ'ब्रायन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा निशाना साधा है।
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कोलकाता

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Anand Prakash Yadav

Aug 03, 2026

Derek O'Brien Statement

टीएमसी ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, photo source@ANI

Derek O'Brien Statement: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ'ब्रायन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा निशाना साधा है। डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी ने पिछले चुनाव में 52 हजार वोटों के अंतर से जीती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक अनजान विधायक को पार्टी का 'रबर स्टैंप' अध्यक्ष बना दिया है। टीएमसी नेता ने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार तय है। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव बीजेपी के राजनीतिक पतन की शुरुआत साबित होगा। ब्रायन ने कहा कि जनता अब बीजेपी की राजनीति को समझ चुकी है और उपचुनाव के नतीजे पार्टी के खिलाफ जनमत का संकेत है।

खबर अपडेट की जा रही है

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Updated on:

03 Aug 2026 03:52 pm

Published on:

03 Aug 2026 03:51 pm

Hindi News / National News / टीएमसी का बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला, कहा- ‘रबर स्टैंप’ अध्यक्ष बनाने की कीमत चुकानी पड़ेगी

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