टीएमसी का बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला, कहा- ‘रबर स्टैंप’ अध्यक्ष बनाने की कीमत चुकानी पड़ेगी

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक अनजान विधायक को पार्टी का 'रबर स्टैंप' अध्यक्ष बना दिया है। टीएमसी नेता ने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार तय है। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव बीजेपी के राजनीतिक पतन की शुरुआत साबित होगा। ब्रायन ने कहा कि जनता अब बीजेपी की राजनीति को समझ चुकी है और उपचुनाव के नतीजे पार्टी के खिलाफ जनमत का संकेत है।