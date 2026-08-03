‘PM मोदी माफी मांगें, आधी रात इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते है’, मल्लिकार्जुन खरगे का पीएम-गृह मंत्री पर हमला

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विद्यार्थियों को पीटा गया, उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाई गई, सब कुछ किया। आखिर ये हुआ क्यों? क्यों हुआ? इसके लिए उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए अपना बयान तो देना चाहिए। वे सदन के अंदर आने के लिए भी तैयार नहीं है, ये सदन का तो अपमान है ही, हम जिन लोगों को चुनकर लाए हैं उनका भी अपमान है। लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में बहस होती है। हम लोग कोई बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व है कि उस पर जवाब दें। अगर मेरा तर्क सही नहीं है तो आप उसे नकार दें या उसे गलत बताएं लेकिन वे अंदर कदम ही नहीं रखते। या तो वे सदन से डर रहे हैं, सांसदों से डर रहे हैं या फिर वे सदन को कुछ नहीं समझते।