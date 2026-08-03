बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर केंद्र सरकार पर खूब बरसी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम बस एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, 'गृह मंत्री संसद क्यों नहीं आ रहे हैं? वे संसद से क्यों भाग रहे हैं? क्या कारण है? हर सत्र में आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री बहुत सक्रिय रहते थे। पिछले दो वर्षों में, हमने देखा है कि हर संसदीय सत्र में, चाहे उनका बिल हो या कोई अन्य बिल, वे सक्रिय रहते थे, लेकिन इस सत्र में वे संसद ही नहीं आ रहे हैं, लोकसभा या राज्यसभा में नहीं आ रहे हैं।'