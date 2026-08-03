Bankipur Bypoll Result Live: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर 26वें राउंड के बाद 15,864 वोटों से आगे, पवन खेरा ने नितिन नबीन से पूछा सवाल

बांकीपुर उपचुनाव परिणाम लाइव (Photo: ChatGPT)
Bankipur Bypoll Result Live: बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रशांत किशोर पहले स्थान पर हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार दूसरे स्थान पर हैं। जबकि राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर चल रही हैं।
इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से सवाल किया है। उन्होंने कहा, "क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास इस पर कुछ कहने के लिए है? क्या वह नैतिक आधार पर कोई कदम उठाएंगे?"
26वें राउंड की मतगणना के बाद जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर 53,566 वोट के साथ 15,864 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं, BJP के नीरज कुमार को 37,702 वोट मिले हैं जबकि RJD की रेखा कुमारी 11,933 वोट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मतगणना जारी है।
|स्थान
|उम्मीदवार
|पार्टी
|वोट
|स्थिति
|1
|प्रशांत किशोर
|जन सुराज पार्टी
|53,566
|आगे (+15,864)
|2
|नीरज कुमार
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|37,702
|पीछे (-15,864)
|3
|रेखा कुमारी
|राष्ट्रीय जनता दल (RJD)
|11,933
|पीछे (-41,633)
25वें राउंड की मतगणना के बाद जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर 50,976 वोट के साथ 14,953 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, BJP के नीरज कुमार को 36,023 वोट मिले हैं जबकि RJD की रेखा कुमारी 11,515 वोट के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
24वें राउंड की मतगणना के बाद जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर 48,434 वोट के साथ 13,868 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, BJP के नीरज कुमार को 34,566 वोट मिले हैं, जबकि RJD की रेखा कुमारी 11,197 वोट के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
23वें राउंड की मतगणना के बाद जन सुराज के प्रशांत किशोर 46,377 वोट के साथ 13,269 वोटों से आगे चल रहे हैं। BJP के नीरज कुमार को 33,108 वोट, जबकि RJD की रेखा कुमारी को 10,925 वोट मिले हैं।
22वें राउंड की मतगणना के बाद जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर 44,525 वोट के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। उन्होंने अपनी बढ़त बढ़ाकर 12,809 वोट कर ली है। वहीं BJP के उम्मीदवार नीरज कुमार 31,716 वोट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। RJD की उम्मीदवार रेखा कुमारी 10,562 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर चल रही हैं।
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