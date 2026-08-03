Bankipur Bypoll Result Live: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर 26वें राउंड के बाद 15,864 वोटों से आगे, पवन खेरा ने नितिन नबीन से पूछा सवाल

Bankipur Bypoll Result Live: बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रशांत किशोर पहले स्थान पर हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार दूसरे स्थान पर हैं। जबकि राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर चल रही हैं।