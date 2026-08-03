अभिजीत दीपके का BJP नेताओं को खुला चैलेंज, बोले- मैं डिग्री दिखाऊंगा, क्या सम्राट भी दिखाएंगे?

Abhijeet Deepke Degree Challenge: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बीजेपी नेताओं को अपनी शैक्षणिक डिग्रियां सार्वजनिक करने की चुनौती दी है। दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लेटर दिखाने के लिए तैयार हूं। क्या सम्राट अपनी डिग्री दिखाएंगे? दरअसल, दीपके के इस बयान को पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज के रूप में देखा जा रहा है।