Gujarat By-Election: मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, सतीश पटेल 30,630 वोटों से विजयी

बता दें कि यह सीट बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण खाली हुई थी। 260 मतदान केंद्रों पर हुए इस उपचुनाव में कुल 37.5 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 60.15 फीसदी मतदान हुआ था, जिसमें योगेश पटेल को 1,20,133 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। आपको बता दें कि मांजलपुर की राजनीति में दिवंगत भाजपा नेता योगेश पटेल का खास प्रभाव रहा है। गुजरात की राजनीति में उनका नाम उन नेताओं में गिना जाता है, जिन्होंने कई वर्षों तक अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार बनाए रखा। अपने राजनीतिक सफर में वह कुल आठ बार विधानसभा पहुंचे।