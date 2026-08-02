 गुजरात में मानसून ने जुलाई में तोड़ा रिकॉर्ड, 65 फीसदी पानी बरस गया

Gujarat: जून में सुस्त पड़े मानसून ने जुलाई में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पिछले दस वर्षों का रिकॉर्ड ही टूट गया। राज्य में जुलाई के दौरान 21.75 इंच बारिश दर्ज की गई, जो वर्ष 2017 के जुलाई महीने से लेकर अब तक के जुलाई महीने तक सर्वाधिक है। यही नहीं, पूरे मानसून सीजन में 31 जुलाई तक हुई कुल बारिश का 65 प्रतिशत हिस्सा अकेले जुलाई में ही बरस गया। अच्छी वर्षा के चलते जून की कमी काफी हद तक पूरी हो गई। जून में केवल 1.39 इंच बारिश हुई थी।