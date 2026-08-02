Ahmedabad: सस्ती शराब को महंगे ब्रांड की बोतलों में भरकर बेचने का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

पीसीबी के पीआइ जे.पी.जाडेजा ने जानकारी दी कि पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने शाहपुर में हलीम नी खड़की के पास मढ़वाला नी पोल स्थित एक मकान पर छापा मारा। वहां सस्ती ब्रांड की अवैध विदेशी शराब को महंगे ब्रांड की बोतलों में भरकर तैयार किया जा रहा था। मौके से 227 सीलबंद विदेशी शराब की बोतलें मिलीं, जिनकी कीमत 1.14 लाख रुपए है। ब्रांडेड विदेशी शराब की 127 खाली बोतलें, 100 बोतलों के ढक्कन, 118 ब्रांडेड स्टिकर, काले रंग का हेयर ड्रायर, अलग-अलग फ्लेवर की पांच सामग्री, पांच मोबाइल फोन, 11160 रुपए नकद, दो कैन में रखी 22 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई।पीसीबी के अनुसार यह पूरा कामकाज विक्की के घर में ही किया जा रहा था। आरोपी मिलकर सस्ती ब्रांड की अवैध विदेशी शराब को महंगे ब्रांड की बोतलों, स्टिकरों और अन्य उपकरणों की मदद से तैयार करते थे। फिर उसे ऊंचे दामों पर बेचते थे।