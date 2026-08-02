ढाई साल बाद पहली बार बेटे ने मुंह से खाना खाया, छलक पड़े मां-बाप के आंसू

'ट्रेकियो-इसोफेजियल फिस्टुला (टीओएफ)' अथवा अन्ननली की जन्मजात विकृति लगभग 2,500 से 4,000 नवजात शिशुओं में एक को हो सकती है या फिर इस तरह की समस्या से बालक प्रभावित हो सकता है। इनमें 'प्योर इसोफेजियल एट्रेसिया' सबसे जटिल स्थिति मानी जाती है, जिसमें अन्ननली के दोनों सिरे काफी दूर होने के कारण सामान्य सर्जरी संभव नहीं होती।इस तरह से होती गैस्ट्रिक पुल-अप सर्जरीजब अन्ननली के दोनों सिरों को जोड़ना संभव नहीं होता, तब पेट (स्टमक) के हिस्से को ऊपर लाकर नई अन्ननली बनाई जाती है। इसे 'गैस्ट्रिक पुल-अप सर्जरी' कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस ऑपरेशन की सफलता दर 85 से 90 प्रतिशत तक होती है।