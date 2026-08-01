Gujarat: अब सौराष्ट्र में मेहरबान मानसून, 10 घंटे में मोरबी में 8 इंच बारिश

Ahmedabad. गुजरात में मानसून का जोर बरकरार है। शनिवार सुबह से शाम तक सौराष्ट्र क्षेत्र में भारी बारिश हुई। सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक महज 10 घंटे में सर्वाधिक 8.31 इंच बारिश मोरबी तहसील में दर्ज की गई। सुरेन्द्रनगर जिले की ध्रांगध्रा तहसील में 6.93 इंच, मोरबी जिले की टंकारा में 6.73 इंच, हलवद तहसील में 6.30 इंच और सुरेन्द्रनगर की वढवाण तहसील में 6.18 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा बारिश वाले टॉप 12 तहसीलों में मोरबी और सुरेन्द्रनगर जिले की आठ तहसीलें हैं। इतनी बारिश होने से इन दोनों जिलों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई, सड़कों पर पानी भर गया और कई बांध ओवरफ्लो हो गए। नदी, नाले भी उफान मार रहे हैं।