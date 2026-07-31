रेड अलर्ट के बीच अहमदाबाद में झमाझम, कई इलाकों में दो इंच से ज्यादा पानी बरसा

Ahmedabad: भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी के रेड अलर्ट के बीच शुक्रवार को शहर में दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही। सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक शहर में औसतन 42 मिलमीटर मिमी (1.66 इंच) वर्षा दर्ज की गई।सबसे अधिक बारिश उत्तर-पश्चिम जोन में 43.86 मिमी (1.73 इंच) रिकॉर्ड की गई, जबकि पश्चिम जोन में 30.50 मिमी, मध्य जोन में 33.88 मिमी और दक्षिण-पश्चिम जोन में 25.64 मिमी वर्षा हुई। कई क्षेत्रों में दो इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई।