Ahmedabad: एक अगस्त को दूसरे दिन भी बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, भारी बारिश का रेड अलर्ट

वडोदरा. अहमदाबाद. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने एक अगस्त के लिए वडोदरा जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट और गांधीनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसे देखते हुए वडोदरा और गांधीनगर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एक अगस्त शनिवार को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आइटीआइ तथा कॉलेजों में शैक्षणिक कार्य बंद रखने का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को भी वडोदरा , गांधीनगर में भारी बारिश के चलते स्कूल, कॉलेज बंद रहे थे। वडोदरा जिला मजिस्ट्रेट अनिल धामेलिया और गांधीनगर कलक्टर रविन्द्र खताले की ओर से शनिवार के लिए यह आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा है कि जिले में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश लागू किया गया है।पूरे वडोदरा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।

