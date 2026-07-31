Gujarat: 20 तहसील में 7 इंच से ज्यादा बारिश, सूरत के अंबिका में 18 इंच गिरा पानी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिए जाने के चलते प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू करते हुए सुबह से रात 8 बजे तक 10 जिलों से 16263 लोगों का स्थानांतरण कराया। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। जबकि नर्मदा जिले से 10 और छोटाउदेपुर जिले से 31 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सबसे अधिक 8063 लोगों को नवसारी जिले से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तापी में 1446, सूरत में 4470, वडोदरा में 330, आणंद में 917, नर्मदा में 178, खेड़ा में 58 और वलसाड से 435, डांग से 311 और पाटण से 55 लोगों का स्थानांतरण किया गया।