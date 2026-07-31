गुजरात में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की चेतावनी, स्कूल-कॉलेज बंद

राज्य के कई हिस्सों में 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर गुजरात सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा है। अपर मुख्य सचिव (राजस्व) डॉ. जयंती रवि ने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में 13 जिलों के कलक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द करने, 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित रखने तथा प्रत्येक जिले में एक क्लास-वन अधिकारी की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निचले व संवेदनशील क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ व एसडीआरएफ टीमों की तैनाती के लिए कहा गया है।