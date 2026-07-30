शहर में पहली अगस्त से शुरू होगा विवाह पंजीकरण का नया ऑनलाइन पोर्टल

Ahmedabad news: महानगरपालिका (मनपा) आगामी एक अगस्त से विवाह पंजीकरण के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है। नए पोर्टल के माध्यम से आवेदन, दस्तावेज अपलोड करने और उनकी प्रारंभिक जांच सहित अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी। इसके बाद निर्धारित स्लॉट के अनुसार पति-पत्नी और गवाहों को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सत्यापन कराना होगा, जिसके बाद विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।मनपा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं जन्म-मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. भाविन जोशी ने महानगरपालिका के नए पोर्टल का उद्देश्य विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इससे दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच पहले ही ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।