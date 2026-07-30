गुजरात में अच्छी बारिश से खरीफ बुवाई ने पकड़ी रफ्तार, 59.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई फसलें

प्रदेश में कपास की बुवाई सबसे अधिक 20,00,700 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो सामान्य क्षेत्र का 83.95 प्रतिशत है। इसके बाद मूंगफली की बुवाई 17,50,871 हेक्टेयर (91.41 प्रतिशत) तथा चारा फसलों की बुवाई 5,21,855 हेक्टेयर (51.23 प्रतिशत) में हुई है। धान की बुवाई 4,63,289 हेक्टेयर (52.14 प्रतिशत) और सोयाबीन की बुवाई 2,79,160 हेक्टेयर में पूरी हो चुकी है, जो सामान्य क्षेत्र के 99.24 प्रतिशत तक पहुंच गई है। प्रतिशत के आधार पर देखें तो अब तक सोयाबीन की सबसे अधिक बुवाई हुई है। 99.24 फीसदी बुवाई हो चुकी है।