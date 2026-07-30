बारिश से हुए नुकसान का होगा सर्वे, राहत के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव

चंडोला विस्थापितों के 413 आवास प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगेबैठक में चंडोला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बाद विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष कमलेश पटेल ने बताया कि मकान के लिए कुल 2,231 आवेदन प्राप्त हुए थे। वर्ष 2010 की पुनर्वास नीति के तहत दस्तावेजों की जांच में केवल 413 आवेदक पात्र पाए गए हैं। इन सभी के आवास आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद पात्र परिवारों को मकान आवंटित किए जाएंगे।