Ahmedabad: बहन ने ही बहन के घर की 50 लाख के जेवरों की चोरी

पूछताछ में सामने आया कि फरहानाज की मां ने मुथूट फाइनेंस से 14 लाख रुपए का ऋण लिया था, जिसकी किस्त 30 जुलाई को जमा करनी थी। आर्थिक तंगी के कारण उसने बहन और जीजा के घर चोरी की योजना बनाई। आरोपी अक्सर बहन के घर आती-जाती थी। उसने अपनी भांजियों को बहलाकर स्मार्ट लॉक का पासवर्ड जान लिया था। उसे यह भी पता था कि जेवर किस अलमारी में रखे हैं और उसकी चाबी कहां रखी जाती है। वारदात वाले दिन परिवार के बाहर जाते ही उसने पासवर्ड से दरवाजा खोला, अलमारी से जेवर और नकदी निकालकर अपने पर्स में रख लिए। इसके बाद वह लालदरवाजा पहुंची, जहां मित्र सादिकअली सैयद से मिली। दोनों लॉ गार्डन गए और आरोपी ने चोरी के जेवरों से भरा पर्स सादिकअली को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया, जिसे उसने अपने स्कूटर की डिक्की में रख दिया। गुरुवार को आरोपी ने पुलिस के सामने जेवर रखने की जगह बताई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। आरोपी की निशानदेही पर उसके मित्र को थाने बुलाकर स्कूटर और आभूषण जब्त कर लिए।