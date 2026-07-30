Ahmedabad: शहर-जिले में दो दिन भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें स्टैंडबाय

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भव्य वर्मा ने गुरुवार को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। उसमें भारी बारिश की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई।संभावित आपात की स्थिति से निपटने के लिए जिले के धोलका, बावला और साणंद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की एक तथा राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की दो टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें जिले के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी तत्काल रवाना किया जाएगा। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई को अहमदाबाद जिले की सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है।