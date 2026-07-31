भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास, वंदे भारत एक्सप्रेस से पहली बार पहुंचाया जीवित हृदय

वंदे भारत एक्सप्रेस की गति, समयपालन और विश्वसनीयता ने इस जीवनरक्षक अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारतीय रेलवे केवल यात्रियों और माल के परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन और जीवनरक्षक स्वास्थ्य सेवाओं में भी अहम सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता में भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), गुजरात पुलिस, चिकित्सकों, अंग प्रत्यारोपण समन्वयकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।